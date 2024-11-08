Наводнения обрушились на Парагвай

Серия наводнений, вслед за рекордными по объёму осадков ливнями, обрушилась на Парагвай.

Как передает Day.Az, на видео обстановка в 300-тысячном городе Луке.

Представляем вашему вниманию видео последствия наводнений: