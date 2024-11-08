https://news.day.az/world/1705451.html Наводнения обрушились на Парагвай - ВИДЕО Серия наводнений, вслед за рекордными по объёму осадков ливнями, обрушилась на Парагвай. Как передает Day.Az, на видео обстановка в 300-тысячном городе Луке. Представляем вашему вниманию видео последствия наводнений:
Наводнения обрушились на Парагвай - ВИДЕО
Серия наводнений, вслед за рекордными по объёму осадков ливнями, обрушилась на Парагвай.
Как передает Day.Az, на видео обстановка в 300-тысячном городе Луке.
Представляем вашему вниманию видео последствия наводнений:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре