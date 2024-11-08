Очередной концерт в Филармонии в рамках проекта "Новые имена"

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в рамках проекта "Новые имена" состоялся очередной концерт, сообщает Day.Az.

В сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением художественного руководителя и главного дирижёра, заслуженного артиста Фуада Ибрагимова выступили лауреаты республиканских и международных конкурсов Айдан Йешилдаг (фортепиано) и Хидаят Садыгбейли (фортепиано).

На концерте были исполнены произведения концерт №1 для фортепиано с оркестром (fis-moll, ор.1) С.Рахманинова и концерт для фортепиано с оркестром (a-moll, ор.16) Э.Грига.

Среди гостей были заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Фарах Алиева, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист СССР Фархад Бадалбейли.

Проект "Новые имена" служит развитию современного азербайджанского исполнительского искусства, признанию нового талантливого поколения в этой области, воспитанию ярких исполнителей, в том числе тех, кто глубоко знает азербайджанское музыкальное искусство, понимает его и исполняет с большой любовью. Проведение концертов молодых исполнителей с симфоническими, камерными и оркестрами народных инструментов под руководством известных дирижеров создает важную основу для их развития на пути к искусству.

Фото - Кямран Багиров

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