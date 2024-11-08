Названы медиа-партнеры COP29

"FT Live", "Project Syndicate", "Newsweek", "CBC" и "ANEWZ" объявлены официальными медиа-партнерами COP29.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Операционной компании COP29.

Отмечено, что медиа-партнеры СОР29 будут играть важную роль в продвижении дискуссий, которые будут проводиться в рамках СОР29, и в стимулировании действий по борьбе с изменением климата. Для установления контактов между глобальной аудиторией и СОР29 будут использоваться цифровые технологии, которые сделают мероприятие более доступным и инклюзивным.