Dongfeng представил автомобиль с «парящим» дисплеем

В Китае представили новый седан Xinghai S7 от компании Dongfeng. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на carnewschina.com.

Отмечается, что в основе автомобиля лежит платформа Dongfeng S2-E. Новинка имеет коэффициент аэродинамического сопротивления 0.195Cd. На китайском рынке седан станет конкурентом Tesla Model 3, Xiaomi SU7 и BYD Seal. Длина автомобиля составляет 4935 мм, а колесная база - 2915 мм.

В передней части используется закрытая решетка радиатора, подчеркивающая его принадлежность к электромобилям. Задние фонари соединены световой полосой, с светящимся логотипом посередине, что улучшает узнаваемость. В салоне установлены руль в форме буквы D, "парящий" центральный экран мультимедийной системы и цифровая приборная панель.

Мощность электродвигателя составляет 218 л.с. Литий-ионный аккумулятор обеспечивает запас хода 550 км. Максимальная скорость составляет 165 км/ч, а разгон от 0 до 100 км/ч занимает 6,67 с. Аккумулятор можно зарядить от 30% до 80% за 30 минут.

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