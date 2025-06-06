В пикапах Toyota Tundra обнаружили опасный дефект

Компания Toyota отзывает для ремонта 450 тыс. автомобилей Tundra, сообщает thedrive.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что около 444 тыс. пикапов Tundra и Tundra Hybrid, выпущенных с 2022 по 2025 год, необходимо проверить из-за потенциально опасной неисправности. Выяснилось, что у них могут отказать фонари заднего хода из-за попадания влаги, что грозит авариями. Проверке подлежат автомобили, проданные в США и других странах.