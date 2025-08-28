https://news.day.az/azerinews/1776837.html “Qarabağ”ın ÇL-nin əsas mərhələsindəki rəqibləri bəlli olur "Qarabağ"ın Çempionlar Liqasının əsas mərhələdəki rəqibləri bəlli olub. Day.Az xəbər verir ki, "Qarabağ"ın rəqibləri aşağıdakılardır: "Çelsi" (Bakıda) "Liverpul" (Səfərdə) Qeyd edək ki, UEFA Çempionlar Liqasının əsas raundunda ilk turunun görüşləri sentyabrın 16-18-də təşkil olunacaq.
