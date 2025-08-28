“Qarabağ”ın ÇL-nin əsas mərhələsindəki rəqibləri bəlli olur

"Qarabağ"ın Çempionlar Liqasının əsas mərhələdəki rəqibləri bəlli olub.

Day.Az xəbər verir ki, "Qarabağ"ın rəqibləri aşağıdakılardır:

"Çelsi" (Bakıda)

 

"Liverpul" (Səfərdə)

Qeyd edək ki, UEFA Çempionlar Liqasının əsas raundunda ilk turunun görüşləri sentyabrın 16-18-də təşkil olunacaq. Pley-off mərhələsinə fevralın 17-18-də, final qarşılaşması isə mayın 30-da Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə reallaşacaq.

Xəbər yenilənəcək