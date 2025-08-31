Soyuducuda hansı qidanı hara qoymaq lazımdır?
Məhsulların soyuducuda düzgün yerləşdirilməsi onların təzəliyini daha uzun müddət qorumağa kömək edir. Qidanı nizamsız saxlamaq isə həm tez xarab olmasına, həm də texnikanın həddindən artıq yüklənməsinə səbəb ola bilər.
Hər bölmənin öz funksiyası var
Müasir soyuducular elə qurulub ki, hər zona müəyyən məhsullar üçün nəzərdə tutulub. Məhsulların keyfiyyətini maksimum qorumaq üçün müxtəlif hissələrdəki temperaturu nəzərə almaq vacibdir.
Üst və orta rəflər
Burada temperatur ən stabil olur. Bu səbəbdən həmin rəflərə adətən aşağıdakılar qoyulur:
Kərə yağı, kolbasa və vetçina, şirniyyat və bişmiş məmulatlar, hazır yeməklər.
Meyvə və tərəvəz isə çox soyuqda tez dadını itirir. Onlar üçün adətən ayrıca qutu (+8 °C) nəzərdə tutulur. Belə qutu yoxdursa, onları yuxarı rəflərdə saxlamaq daha məqsədəuyğundur.
Pomidor, xiyar və təzə göyərti soyuqda dadını itirdiyi üçün soyuducudan kənarda saxlanması tövsiyə olunur. Amma alma, armud, kələm və gavalı +8 °C-də yaxşı qalır.
Aşağı rəflər və "təzəlik zonası"
Soyuducunun ən soyuq hissəsi aşağı rəflərdir - təxminən +2 °C. Burada ət, balıq və süd məhsulları saxlamaq daha uyğundur.
Bir çox modellərdə ayrıca bölmə də mövcuddur. Onun temperaturu 0-1 °C olur və burada ət, balıq və pendir uzun müddət yaxşı qalır. Bəzi soyuducularda bu temperatur -3-dən +3 °C-yə qədər tənzimlənə bilir.
Qapı rəflərində nə saxlamaq olar?
Soyuducunun qapısında temperatur +10 °C-yə qədər qalxa bilər. Bu səbəbdən süd və yumurtanı burada saxlamaq düzgün deyil - onlar daxili rəflərə yerləşdirilməlidir. Qapıda isə souslar, içkilər, mayonez, limon və əridilmiş pendirlər saxlamaq olar.
Dondurucu bölməsi
Dondurucunun tam dolu olması halında optimal temperatur -20...-25 °C-dir. Əgər az məhsul varsa, -16...-18 °C kifayətdir. Dondurucunu həddindən artıq doldurmaq olmaz, amma tam boş da saxlamaq məsləhət deyil, ən azı yarısı dolu olmalıdır ki, soyuq bərabər dövr etsin.
Temperaturu necə yoxlamaq olar?
Əgər süd tez turşuyursa və ya məhsullar çox isti və ya əksinə, donmuş görünürsə, soyuducunu sadə üsulla yoxlamaq olar. Bunun üçün spirtli termometri yuxarı rəfə 20 dəqiqəlik qoymaq kifayətdir. Sonra göstəriciləri digər zonalarla müqayisə etmək lazımdır. Temperatur normaya uyğun gəlmirsə və tənzimləmə kömək etmirsə, ustaya müraciət edilməlidir.
