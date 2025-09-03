https://news.day.az/azerinews/1777908.html Pekində yapon işğalına qarşı Çin xalq müqaviməti və İkinci Dünya müharibəsində Qələbənin 80-ci ildönümünə həsr olunmuş parad keçirilir Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev paradı izləyir - FOTO - VİDEO Bu dəqiqələrdə Çinin paytaxtı Pekində Yapon işğalına qarşı Çin xalq müqaviməti və İkinci Dünya Müharibəsində qazanılmış Qələbənin 80-ci ildönümünə həsr olunmuş parad keçirilir.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva paradı izləmək üçün Tiananmen Meydanına gəliblər.
Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpin və Birinci Xanım Pen Liyuan Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanı qarşılayıblar.
