Brnabiçin səfəri ölkələrimiz arasında əlaqələrin yüksək səviyyədə olduğunun göstəricisidir

Brnabiçin səfəri ölkələrimiz və parlemneylərimiz arasında əlaqələrin yüksək səviyyədə olduğunun göstəricisidir.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Serbiya Milli Assambleyasının sədri Ana Brnabiçlə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.

O qeyd edib ki, az öncə keçirdiyimiz görüş zamanə iki ölkə əlaqələrinə dair müzakirələr apardıq:

"Müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığımız gündən-günə inkaşaf edir. Əlavə digər sahələrdə əməkdaşlığən inkişafə üçün də böyük potensial var".

