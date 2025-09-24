Azərbaycan və Serbiya beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində əməkdaşlıq edir

Azərbaycan və Serbiya beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində əməkdaşlıq edir.

Day.Az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Serbiya Milli Assambleyasının sədri Ana Brnabiçlə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.

O qeyd edib ki, bu gün Azərbaycan və Serbiya beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində də əməkdaşlıq edir.

"Bugünkü görüşdə parlamentlərimiz arasındakı əlaqələrə dair də müzakirələr apardıq.

Ötən dövr ərzində parlament sədrlərinin, ayrı-ayrı nümayəndə heyətlərinin səfərləri əəlaqələrimizin inkişafına öz töhfəsini verib.

Nümayəndə heyətlərimiz hər zaman təmasdadır".