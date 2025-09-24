https://news.day.az/azerinews/1782862.html Azərbaycan və Serbiya beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində əməkdaşlıq edir - Sahibə Qafarova Azərbaycan və Serbiya beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində əməkdaşlıq edir. Day.Az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Serbiya Milli Assambleyasının sədri Ana Brnabiçlə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. O qeyd edib ki, bu gün Azərbaycan və Serbiya beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində də əməkdaşlıq edir.
Azərbaycan və Serbiya beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində əməkdaşlıq edir - Sahibə Qafarova
Azərbaycan və Serbiya beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində əməkdaşlıq edir.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Serbiya Milli Assambleyasının sədri Ana Brnabiçlə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
O qeyd edib ki, bu gün Azərbaycan və Serbiya beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində də əməkdaşlıq edir.
"Bugünkü görüşdə parlamentlərimiz arasındakı əlaqələrə dair də müzakirələr apardıq.
Ötən dövr ərzində parlament sədrlərinin, ayrı-ayrı nümayəndə heyətlərinin səfərləri əəlaqələrimizin inkişafına öz töhfəsini verib.
Nümayəndə heyətlərimiz hər zaman təmasdadır".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре