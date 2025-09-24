https://news.day.az/azerinews/1782865.html Azərbaycan və Serbiya son 5 ildə iqtisadi əməkdaşlıq sahəsində münasibətləri intensivləşdirib Son 5 ildə iqtisadi əməkdaşlıq sahəsində münasibətlərimiz intensivləşib. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Serbiya Milli Assambleyasının sədri Ana Brnabiç Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ilə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
Azərbaycan və Serbiya son 5 ildə iqtisadi əməkdaşlıq sahəsində münasibətləri intensivləşdirib
Son 5 ildə iqtisadi əməkdaşlıq sahəsində münasibətlərimiz intensivləşib.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Serbiya Milli Assambleyasının sədri Ana Brnabiç Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ilə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
O əlavə edib ki, iqtisadi əməkdaşlıq sahəsində münasibətlərimiz son 5 ildə intensivləşib, 24 dəfə artıb, 20 milyon dollardan 560 milyon dollara çatıb:
"Lakin bu bizim real potensialıməzdan çox-çox aşağıdır.
Hökümətlərimizim bu göstəricilərin inkişafında çox maraqlıdır".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре