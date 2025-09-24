Azərbaycan və Serbiya son 5 ildə iqtisadi əməkdaşlıq sahəsində münasibətləri intensivləşdirib

Son 5 ildə iqtisadi əməkdaşlıq sahəsində münasibətlərimiz intensivləşib.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Serbiya Milli Assambleyasının sədri Ana Brnabiç Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ilə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.

O əlavə edib ki, iqtisadi əməkdaşlıq sahəsində münasibətlərimiz son 5 ildə intensivləşib, 24 dəfə artıb, 20 milyon dollardan 560 milyon dollara çatıb:

"Lakin bu bizim real potensialıməzdan çox-çox aşağıdır.

Hökümətlərimizim bu göstəricilərin inkişafında çox maraqlıdır".