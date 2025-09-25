https://news.day.az/azerinews/1783095.html "Port Baku" yaxınlığında yeni metro stansiyasının tikintisi planlaşdırılır "Port Baku" yaxınlığında metronun yeni stansiyasının inşası nəzərdə tutulub. Day.Az xəbər verir ki, bunu Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov deyib. B. Məmmədov metronun Xətai stansiyasının yaxınlığında Yaşıl xəttə daha bir keçid imkanı yaradılacaq.
"Port Baku" yaxınlığında yeni metro stansiyasının tikintisi planlaşdırılır
"Port Baku" yaxınlığında metronun yeni stansiyasının inşası nəzərdə tutulub.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov deyib.
B. Məmmədov metronun Xətai stansiyasının yaxınlığında Yaşıl xəttə daha bir keçid imkanı yaradılacaq.
"Babək prospekti üzərində şəhər istiqamətində nəhəng stansiyamız inşa olunacaq. Bununka da sıx hərəkət olan prospekt boyunca da insanlara daha rahat şərait yaradılacaq", - o əlavə edib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре