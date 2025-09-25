https://news.day.az/azerinews/1783097.html Metrodan istifadə edənlərə ŞAD XƏBƏR Dövlət Proqramına uyğun olaraq Bənövşəyi xətt üzrə daha 5 stansiya inşa olunmalıdır. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Metropoliteni QSC-nin mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov deyib. O, bildirib ki, B4 stansiyası bənövşəyi xəttin 8 Noyabrdan sonrakı stansiyası olacaq.
Metrodan istifadə edənlərə ŞAD XƏBƏR
Dövlət Proqramına uyğun olaraq Bənövşəyi xətt üzrə daha 5 stansiya inşa olunmalıdır.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Metropoliteni QSC-nin mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov deyib.
O, bildirib ki, B4 stansiyası bənövşəyi xəttin 8 Noyabrdan sonrakı stansiyası olacaq.
"Həmin 5 stansiyadan biri, məsələn, B4 stansiyasından sonrakı B5 stansiyası Nizami stansiyasının yaxınlığında yerləşəcək. Hazırda bu stansiyaların ərazilərinin dəqiqləşdirmə işləri aparılır.
Vurğulanıb ki, həmin stansiyadam birbaşa Nizami stansiyasına keçid olacaq.
