https://news.day.az/azerinews/1783142.html Bakıda daha bir yerüstü metro stansiyası tikiləcək Metronun "Dərnəgül" elektrik deposunun ərazisində yerüstü stansiya tikiləcək. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu bu gün "Bakı Metropoliteni" QSC-nin mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. O deyib ki, yerüstü stansiya metronun "yaşıl xətt"inə aid olacaq:
"Stansiya "xüsusi qrafiklə işləyəcək.Stansiyanın şərti adı "Dərnəgül deposu" adlandırılıb. Stansiya 2027-ci ilin sonuna qədər istifadəyə veriləcək".
