Milli Məclis Vətən müharibəsinin 5-ci ildönümü ilə əlaqədar Bəyanat qəbul edəcək

Milli Məclis Vətən müharibəsinin 5-ci ildönümü ilə əlaqədar Bəyanat qəbul edəcək.

Day.Az xəbər verir ki xəbər verir ki, bu məsələ parlamentin sentyabrn 30-da keçiriləcək iclasının gündəliyinə daxil edilib.

Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan xalqının Vətən müharibəsinin başlanmasının 5-ci ildönümü ilə əlaqədar Bəyanat qəbul edəcək.