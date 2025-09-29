https://news.day.az/azerinews/1784056.html Sumqayıtda avtobus yandı - VİDEO Sumqayıt şəhərində marşrut avtobus yanıb. Day.Az xəbər verir ki, 2 saylı müntəzəm marşrut xəttinə aid "İsuzu Citibus" markalı avtobusda güclü yanğın olub. Hadisə yerinə yanğınsöndürmə briqadası gəlib və yanğın söndürülüb.
