Sumqayıtda avtobus yandı

Sumqayıt şəhərində marşrut avtobus yanıb.

Day.Az xəbər verir ki,  2 saylı müntəzəm marşrut xəttinə aid "İsuzu Citibus" markalı avtobusda güclü yanğın olub.

Hadisə yerinə yanğınsöndürmə briqadası gəlib və yanğın söndürülüb.