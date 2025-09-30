Milli Məclis Anım Gününün beşinci ildönümü ilə əlaqədar Bəyanat qəbul edib

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi 27 sentyabr - Anım Gününün beşinci ildönümü ilə əlaqədar Bəyanat qəbul edib.

Day.Az xəbər verir ki, məsələ parlamentin 2025-ci il payız sessiyasının bu gün keçirilən ilk plenar iclasında müzakirəyə çıxarılıb.

Bəyanatın mətnini Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri Azər Əmiraslanov oxuyub.

Məsələ səsverməyə qoyularaq qəbul edilib.