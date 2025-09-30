https://news.day.az/azerinews/1784509.html Prezident İlham Əliyevin İtaliya Prezidenti Sercio Mattarella ilə təkbətək görüşü keçirilib - FOTO Bu dəqiqələrdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin İtaliya Respublikasının Prezidenti Sercio Mattarella ilə təkbətək görüşü keçirilir. Bunu Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir. Xəbər yenilənəcək
Prezident İlham Əliyevin İtaliya Prezidenti Sercio Mattarella ilə təkbətək görüşü keçirilib - FOTO
Bu dəqiqələrdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin İtaliya Respublikasının Prezidenti Sercio Mattarella ilə təkbətək görüşü keçirilib.
Bunu Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.
Xəbər yenilənəcək
