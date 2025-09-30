Prezident İlham Əliyevin İtaliya Prezidenti Sercio Mattarella ilə təkbətək görüşü keçirilib

Bu dəqiqələrdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin İtaliya Respublikasının Prezidenti Sercio Mattarella ilə təkbətək görüşü keçirilib.

Bunu Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.

