https://news.day.az/azerinews/1784523.html Prezident İlham Əliyev və Prezident Sercio Mattarella mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - FOTO - VİDEO Bu dəqiqələrdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və İtaliya Prezidenti Sercio Mattarella mətbuata bəyanatlarla çıxış edirlər. Bunu Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir. Xəbər yenilənəcək
Prezident İlham Əliyev və Prezident Sercio Mattarella mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - FOTO - VİDEO
Sentyabrın 30-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və İtaliya Prezidenti Sercio Mattarella mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər.
Bunu Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.
Xəbər yenilənəcək
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре