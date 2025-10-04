https://news.day.az/azerinews/1785512.html Oqtay Şirəliyevin dəfn yeri məlum oldu Ötən gün vəfat edən Azərbaycanın sabiq səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev Yasamalda "Qurd qapısı" qəbiristanlığında dəfn olunacaq. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, mərhumun cənazəsi Təzə Pir məscidindən götürüləcək. Qeyd edək ki, O.Şirəliyev 75 yaşında Xəzər rayonunun Şüvəlan qəsəbəsindəki yaşadığı evdə dünyasını dəyişib.
Oqtay Şirəliyevin dəfn yeri məlum oldu
Ötən gün vəfat edən Azərbaycanın sabiq səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev Yasamalda "Qurd qapısı" qəbiristanlığında dəfn olunacaq.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, mərhumun cənazəsi Təzə Pir məscidindən götürüləcək.
Qeyd edək ki, O.Şirəliyev 75 yaşında Xəzər rayonunun Şüvəlan qəsəbəsindəki yaşadığı evdə dünyasını dəyişib. O, 2005-2021-ci illərdə səhiyyə naziri olub.
