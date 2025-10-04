Oqtay Şirəliyevlə vida mərasimi keçirilir - FOTO
Xəbər verdiyimiz ki, Azərbaycanın sabiq səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev ötən gün 75 yaşında dünyasını dəyişib.
Day.Az xəbər verir ki, bu gün Təzəpir məscidində O.Şirəliyevlə vida mərasimi keçirilir.
Mərasimdə mərhumun yaxınları, Səhiyyə Nazirliyi, TƏBİB rəhbərliyi, dövlət və ictimai xadimlər, şəhər sakinləri iştirak edirlər.
Xatırladaq ki, TƏBİB də sabiq səhiyyə nazirinin vəfatı ilə bağlı məlumat yayıb.
Bildirilib ki, sabiq səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyevlə əlaqədar 03.10.2025-ci il tarixində saat 17:30 radələrində Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzinə müraciət daxil olub.
Çağırış ünvanına dərhal təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub. Təcili tibbi yardım briqadası tərəfindən sabiq nazirin həkiməqədər ölüm faktı qeydə alınıb.
Qeyd edək ki, Oqtay Şirəliyev 1950-ci il avqustun 2-də Bakı şəhərində həkim ailəsində anadan olub.
O, Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə 2005-ci il oktyabrın 20-də səhiyyə naziri təyin olunub, 2021-ci il aprelin 23-dək bu vəzifədə çalışıb.
O. Şirəliyev 2015-ci il avqustun 12-də səhiyyənin inkişafındakı xidmətlərinə görə "Şöhrət" ordeni ilə təltif olunub.
Xəbər yenilənəcək
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре