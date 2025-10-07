https://news.day.az/azerinews/1786253.html Prezident İlham Əliyev: Türk dövlətlərinin vahid güc mərkəzi kimi çıxış etməsi olduqca vacibdir Bu gün sülh və təhlükəsizlik hər bir ölkənin inkişafı üçün əsas amildir. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə Görüşündə çıxışında bildirib.
Prezident İlham Əliyev: Türk dövlətlərinin vahid güc mərkəzi kimi çıxış etməsi olduqca vacibdir
Bu gün sülh və təhlükəsizlik hər bir ölkənin inkişafı üçün əsas amildir.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə Görüşündə çıxışında bildirib.
"Dünyanın üzləşdiyi hazırkı geosiyasi və təhlükəsizlik çağırışları fonunda, ötən il Şuşada qeyri-rəsmi Zirvə Görüşü zamanı qəbul edilmiş Qarabağ Bəyannaməsinə və bugünkü Zirvə Görüşünün "Regional sülh və təhlükəsizlik" mövzusuna uyğun olaraq, türk dövlətlərinin vahid güc mərkəzi kimi çıxış etməsi olduqca vacibdir", - deyə dövlətimizin başçısı əlavə edib.
