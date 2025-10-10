Prezident İlham Əliyev Düşənbədə MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibdə iclasında çıxış edib

Bu dəqiqələrdə Düşənbədə MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibdə iclası keçirilir.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iclasda çıxış edib.