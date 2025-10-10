https://news.day.az/azerinews/1787064.html Prezident İlham Əliyev Düşənbədə MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibdə iclasında çıxış edib - FOTO Bu dəqiqələrdə Düşənbədə MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibdə iclası keçirilir. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edir.
