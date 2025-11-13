https://news.day.az/azerinews/1795206.html Türkiyədə sərnişinlərlə dolu tramvayı ildırım vurub Türkiyənin Qaziantep şəhərində içində sərnişinlər olan və hərəkətdə olan tramvayı ildırım vurub. Day.Az xəbər verir ki, Trend bu barədə türk KİV-ə istinadla məlumat yayıb. Məlumata görə, insident Pəncərli rayonunda leysan yağış yağarkən baş verib. Sərnişinlər dərhal təxliyə olunublar. Xoşbəxtlikdən hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb.
