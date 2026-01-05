https://news.day.az/azerinews/1807340.html Əməkdar artist tanınmaz halda - VİDEO Əməkdar artist Nahidə Orucova "Öz aramızda" verilişinin qonağı olub. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, aktrisa efirə tamamilə yeni imicdə çıxaraq izləyiciləri təəccübləndirib. Onu görənlər sənətçini ilk anda tanımaqda çətinlik çəkiblər.
Əməkdar artist tanınmaz halda - VİDEO
Əməkdar artist Nahidə Orucova "Öz aramızda" verilişinin qonağı olub.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, aktrisa efirə tamamilə yeni imicdə çıxaraq izləyiciləri təəccübləndirib. Onu görənlər sənətçini ilk anda tanımaqda çətinlik çəkiblər.
Nahidə Orucova qısa, qara rəngdə kare saç düzümü ilə efirə gələrək fərqli görünüşü ilə diqqət mərkəzinə düşüb.
Onun yeni imici sosial şəbəkələrdə də müzakirələrə səbəb olub. İzləyicilər aktrisanın dəyişimini cəsarətli və uğurlu addım kimi qiymətləndiriblər.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре