Bahalaşan siqaretlərin yeni qiymətləri - TAM SİYAHI
Azərbaycanda bir çox siqaretin blok qiyməti bahalaşıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, blok qiymətinin yüksəlməsi siqaretlərin pərakəndə satış qiymətinin də 30-40 qəpik arası yüksəlməsinə səbəb olacağı gözlənilir.
Bahalaşan siqaretlər və onların blok satış qiymətləri bunlardır:
Sobranie Blue: 46.46 AZN
Sobranie White: 46.46 AZN
Sobranie Blues: 46.46 AZN
Sobranie Blacks: 46.46 AZN
Sobranie Whites: 46.46 AZN
Sobranie Caster Line: 46.46 AZN
Sobranie Compact Blue: 46.46 AZN
Sobranie Compact Caster: 46.46 AZN
Winston Xstyle Blue: 41.96 AZN
Winston Xstyle Silver: 41.96 AZN
Winston Xstyle Caster: 41.96 AZN
Winston Xstyle DUAL: 41.96 AZN
Kent Navy Blue: 43.76 AZN
Kent Silver: 43.76 AZN
Kent Feel: 43.76 AZN
Kent Nano Silver: 43.76 AZN
LD Club Compact White: 36.56 AZN
LD Club Platinium: 38.36 AZN
Winchester Blue KS SS: 31.16 AZN
Winchester Silver KS SS: 31.16 AZN
Rothmans Demi Silver: 31.16 AZN
Rothmans Demi Click Amber: 31.16 AZN
Pall Mall Nano Silver: 31.16 AZN
Pall Mall Nano White: 31.16 AZN
X7Compact Aroma Cherry: 31.04 AZN
Vegas Slim Silver: 26.54 AZN
Magna Nano Carbon Black: 26.54 AZN
Magna Nano Carbon Silver: 26.54 AZN
Magna Nano Carbon White: 26.54 AZN
ARGO KS Red: 24.74 AZN
ARGO KS Blue: 24.74 AZN
Argo Nano Slim Sweet: 26.54 AZN
SENATE Nano Rich Silver: 26.26 AZN
Kingston Nano Silver: 27.52 AZN
Black Style Compact Silver: 26.54 AZN
Black Style Nano Platinum: 26.54 AZN
Viceroy N Series White: 26.54 AZN
Viceroy N Series Blue: 26.54 AZN
Vuse Go Blueberry Ice 5000: 16.00 AZN
Qeyd edək ki, "Kent Feel" siqaretinin bir blokunun əvvəlki qiyməti 40.04 AZN olduğu halda, indi bu siqaretin bloku 43.76 AZN-ə satılır.
"Kent Nano Silver 4" əvvəlki blok qiyməti 40.04 AZN, indi 43.76 AZN-ə satılır. "Rothmans Demi Click Ambe" əvvəlki blok qiyməti 28.34 AZN idi, indi 31.16 AZN, "Pall Mall Nano White" əvvəlki qiyməti 28.34 AZN, indi 31.16 AZN, "Pall Mall Nano Night" siqaretinin bloku isə 28.34 AZN idi, hazırda 31.16 AZN-ə satılır.
