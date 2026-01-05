Bahalaşan siqaretlərin yeni qiymətləri

Azərbaycanda bir çox siqaretin blok qiyməti bahalaşıb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, blok qiymətinin yüksəlməsi siqaretlərin pərakəndə satış qiymətinin də 30-40 qəpik arası yüksəlməsinə səbəb olacağı gözlənilir.

Bahalaşan siqaretlər və onların blok satış qiymətləri bunlardır:

Sobranie Blue: 46.46 AZN

Sobranie White: 46.46 AZN

Sobranie Blues: 46.46 AZN

Sobranie Blacks: 46.46 AZN

Sobranie Whites: 46.46 AZN

Sobranie Caster Line: 46.46 AZN

Sobranie Compact Blue: 46.46 AZN

Sobranie Compact Caster: 46.46 AZN

Winston Xstyle Blue: 41.96 AZN

Winston Xstyle Silver: 41.96 AZN

Winston Xstyle Caster: 41.96 AZN

Winston Xstyle DUAL: 41.96 AZN

Kent Navy Blue: 43.76 AZN

Kent Silver: 43.76 AZN

Kent Feel: 43.76 AZN

Kent Nano Silver: 43.76 AZN

LD Club Compact White: 36.56 AZN

LD Club Platinium: 38.36 AZN

Winchester Blue KS SS: 31.16 AZN

Winchester Silver KS SS: 31.16 AZN

Rothmans Demi Silver: 31.16 AZN

Rothmans Demi Click Amber: 31.16 AZN

Pall Mall Nano Silver: 31.16 AZN

Pall Mall Nano White: 31.16 AZN

X7Compact Aroma Cherry: 31.04 AZN

Vegas Slim Silver: 26.54 AZN

Magna Nano Carbon Black: 26.54 AZN

Magna Nano Carbon Silver: 26.54 AZN

Magna Nano Carbon White: 26.54 AZN

ARGO KS Red: 24.74 AZN

ARGO KS Blue: 24.74 AZN

Argo Nano Slim Sweet: 26.54 AZN

SENATE Nano Rich Silver: 26.26 AZN

Kingston Nano Silver: 27.52 AZN

Black Style Compact Silver: 26.54 AZN

Black Style Nano Platinum: 26.54 AZN

Viceroy N Series White: 26.54 AZN

Viceroy N Series Blue: 26.54 AZN

Vuse Go Blueberry Ice 5000: 16.00 AZN

Qeyd edək ki, "Kent Feel" siqaretinin bir blokunun əvvəlki qiyməti 40.04 AZN olduğu halda, indi bu siqaretin bloku 43.76 AZN-ə satılır.

"Kent Nano Silver 4" əvvəlki blok qiyməti 40.04 AZN, indi 43.76 AZN-ə satılır. "Rothmans Demi Click Ambe" əvvəlki blok qiyməti 28.34 AZN idi, indi 31.16 AZN, "Pall Mall Nano White" əvvəlki qiyməti 28.34 AZN, indi 31.16 AZN, "Pall Mall Nano Night" siqaretinin bloku isə 28.34 AZN idi, hazırda 31.16 AZN-ə satılır.