Bu içkilər yaddaşı möhkəmləndirir Harvard Universitetinin dietoloqları beyin fəaliyyətini artıran və yaddaşı itiləşdirən içkilərlə bağlı araşdırma aparıb. Day.Az Millli.Az-a istinadən xəbər verir ki, alimlər bəzi içkilərin beyinə ziyan, bəzilərinin isə xeyirli olduğunu müəyyən ediblər.
Bu içkilər yaddaşı möhkəmləndirir
Day.Az Millli.Az-a istinadən xəbər verir ki, alimlər bəzi içkilərin beyinə ziyan, bəzilərinin isə xeyirli olduğunu müəyyən ediblər. Elmi məlumatlara görə, bəzi içkilər sizi ayıq saxlayır və diqqəti yaxşılaşdırmağa kömək edir.
Həmin içkilər aşağıdakılardır:
Çuğundur suyu
Kombuça (fermentləşdirilmiş çay)
Yaşıl çay
Qara bibərli zerdeçal çayı
Qəhvə
