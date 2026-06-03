Aİ və Azərbaycan yeni ikitərəfli saziş üzrə danışıqları bərpa edib

Avropa İttifaqı (Aİ) və Azərbaycan "Tərəfdaşlıq Prioritetləri" sənədinin mətnini ilkin olaraq yekunlaşdırıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Aİ-nin Azərbaycandakı səfirliyinin "X" hesabında paylaşım edilib.

Bildirilib ki, yeni ikitərəfli saziş üzrə danışıqlar rəsmi şəkildə bərpa edilib.

"Bizim əsas fokusumuz daha güclü dialoq, bağlantı və iqtisadi əməkdaşlıqdır", - paylaşımda qeyd olunub.