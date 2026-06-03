https://news.day.az/azerinews/1839101.html Aİ və Azərbaycan yeni ikitərəfli saziş üzrə danışıqları bərpa edib - FOTO Avropa İttifaqı (Aİ) və Azərbaycan "Tərəfdaşlıq Prioritetləri" sənədinin mətnini ilkin olaraq yekunlaşdırıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Aİ-nin Azərbaycandakı səfirliyinin "X" hesabında paylaşım edilib. Bildirilib ki, yeni ikitərəfli saziş üzrə danışıqlar rəsmi şəkildə bərpa edilib.
Aİ və Azərbaycan yeni ikitərəfli saziş üzrə danışıqları bərpa edib - FOTO
Avropa İttifaqı (Aİ) və Azərbaycan "Tərəfdaşlıq Prioritetləri" sənədinin mətnini ilkin olaraq yekunlaşdırıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Aİ-nin Azərbaycandakı səfirliyinin "X" hesabında paylaşım edilib.
Bildirilib ki, yeni ikitərəfli saziş üzrə danışıqlar rəsmi şəkildə bərpa edilib.
"Bizim əsas fokusumuz daha güclü dialoq, bağlantı və iqtisadi əməkdaşlıqdır", - paylaşımda qeyd olunub.
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