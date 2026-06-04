https://news.day.az/azerinews/1839371.html Azərbaycan parataekvondoçuları Romada iki medal qazanıblar - FOTO Parataekvondo üzrə dünyanın ən reytinqli idmançılarının iştirak etdiyi Roma Qran-Prisində Azərbaycan milli komandasının üzvləri uğurla çıxış ediblər. Day.Az-ın məlumatına görə, 58 kiloqram çəki dərəcəsində mübarizə aparan Sabir Zeynalov bütün rəqiblərinə qalib gələrək fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb və qızıl medal qazanıb.
Azərbaycan parataekvondoçuları Romada iki medal qazanıblar - FOTO
Parataekvondo üzrə dünyanın ən reytinqli idmançılarının iştirak etdiyi Roma Qran-Prisində Azərbaycan milli komandasının üzvləri uğurla çıxış ediblər.
Day.Az-ın məlumatına görə, 58 kiloqram çəki dərəcəsində mübarizə aparan Sabir Zeynalov bütün rəqiblərinə qalib gələrək fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb və qızıl medal qazanıb.
70 kiloqram çəki dərəcəsində yarışan İmaməddin Xəlilov isə yarışın bürünc medalına sahib çıxıb.
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