https://news.day.az/azerinews/1839687.html Qanunsuz saxlanılan silahlar AŞKARLANDI İyunun 5-də polis əməkdaşları paytaxt və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 8 avtomat silahı, 2 tüfəng, 2 patron darağı və 548 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edərək götürüblər. Bu barədə Day.Az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Qanunsuz saxlanılan silahlar AŞKARLANDI
İyunun 5-də polis əməkdaşları paytaxt və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 8 avtomat silahı, 2 tüfəng, 2 patron darağı və 548 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edərək götürüblər.
Bu barədə Day.Az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
DİN-in əməkdaşları tərəfindən qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursatın aşkar olunaraq götürülməsi istiqamətində əməliyyat və profilaktik tədbirlər davam etdirilir.
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