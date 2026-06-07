“Gənc xilasedici və yanğınsöndürən” yarışlarının zona birinciliyi keçirilib - FOTO
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Sumqayıt Regional Mərkəzi tərəfindən "Gənc xilasedici və yanğınsöndürən" XIII Ümumrespublika yarışlarının zona birinciliyi keçirilib.
Nazirlikdən Day.Az-a verilən məlumata görə, FHN-in təşkilatçılığı, Elm və Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə keçirilən birinciliyin əsas məqsədi şagirdlərin fövqəladə hallara hazırlıqla bağlı fiziki və intellektual səviyyəsinin yoxlanılması, məktəblilərdə fərdi və ictimai təhlükəsizliyə məsuliyyətli yanaşma hissinin artırılması və yetişməkdə olan gənc nəslin nümayəndələrinə sağlam həyat tərzinin aşılanmasından ibarət olub.
Dövlət Himninin səsləndirilməsi ilə başlanan yarışda Sumqayıt Regional Mərkəzinin əhatə etdiyi şəhər və rayonların təhsil müəssisələri iştirak ediblər.
Yarış "Kombinə edilmiş yanğın estafeti" və "Maneələr zolağı" adlı iki mərhələdən ibarət olub.
Gərgin mübarizə şəraitində keçən yarışların yekunlarına əsasən, Sumqayıt şəhəri İsmət Qayıbov adına 1 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi 1-ci, Xızı rayonu, Yeni Yaşma kənd tam orta ümumtəhsil məktəbi 2-ci, Xızı rayonu, Giləzi qəsəbə tam orta ümumtəhsil məktəbi isə 3-cü yerə layiq görülüb.
Qeyd edək ki, qalib komanda "Gənc xilasedici və yanğınsöndürən" yarışlarının respublika birinciliyində iştirak etmək hüququ qazanıb.
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