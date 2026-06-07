https://news.day.az/azerinews/1839892.html Abşeron yarımadasının bəzi şəhərətrafı ərazilərinə dolu düşəcək İyunun 7-si saat 15.40-a olan məlumata əsasən hazırda Abşeron yarımadasının bəzi şəhərətrafı ərazilərinə dolu prosesinin olacağı ehtimalı var. Bu barədə Day.Az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.
Abşeron yarımadasının bəzi şəhərətrafı ərazilərinə dolu düşəcək
İyunun 7-si saat 15.40-a olan məlumata əsasən hazırda Abşeron yarımadasının bəzi şəhərətrafı ərazilərinə dolu prosesinin olacağı ehtimalı var.
Bu barədə Day.Az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.
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