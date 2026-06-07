Abşeron yarımadasının bəzi şəhərətrafı ərazilərinə dolu düşəcək

İyunun 7-si saat 15.40-a olan məlumata əsasən hazırda Abşeron yarımadasının bəzi şəhərətrafı ərazilərinə dolu prosesinin olacağı ehtimalı var.

Bu barədə Day.Az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.