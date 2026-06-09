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Azərbaycan nefti bahalaşdı

Dünya bazarlarında "Azeri Light" (CIF) markalı Azərbaycan nefti bahalaşıb. Day.Az xəbər verir ki, Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 0,61 ABŞ dolları və ya 0,61% artaraq 100,09 ABŞ dolları olub.