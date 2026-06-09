https://news.day.az/azerinews/1840215.html Azərbaycan nefti bahalaşdı Dünya bazarlarında "Azeri Light" (CIF) markalı Azərbaycan nefti bahalaşıb. Day.Az xəbər verir ki, Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 0,61 ABŞ dolları və ya 0,61% artaraq 100,09 ABŞ dolları olub.
Azərbaycan nefti bahalaşdı
Dünya bazarlarında "Azeri Light" (CIF) markalı Azərbaycan nefti bahalaşıb.
Day.Az xəbər verir ki, Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 0,61 ABŞ dolları və ya 0,61% artaraq 100,09 ABŞ dolları olub.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре