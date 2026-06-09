https://news.day.az/azerinews/1840244.html "Xəstəyəm, yaxşı edirəm" deyən "Gelandewagen" sürücüsü saxlanıldı - FOTO İyunun 7-də Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsində "Mercedes" və "Kia" markalı avtomobillərin sürücüləri arasında baş vermiş insidentlə bağlı polis əməkdaşları tərəfindən araşdırma aparılıb.
"Xəstəyəm, yaxşı edirəm" deyən "Gelandewagen" sürücüsü saxlanıldı - FOTO
İyunun 7-də Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsində "Mercedes" və "Kia" markalı avtomobillərin sürücüləri arasında baş vermiş insidentlə bağlı polis əməkdaşları tərəfindən araşdırma aparılıb.
DİN Mətbuat Xidmətindən Day.Az-a bildirilib ki, araşdırmalarla "Mercedes" markalı, 77-UE-011 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobilin sürücüsü Ş.Həmzəyev müəyyən edilərək saxlanılıb. Həmin nəqliyyat vasitəsi cərimə meydançasına yerləşdirilib.
Sürücü barəsində qanunvericiliyə uyğun olaraq hüquqi məsuliyyət tədbirləri görülür.
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