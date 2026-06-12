Milli Məclis Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya təbrik məktubu ünvanlayıb

Milli Məclis 15 iyun - Milli Qurtuluş Günü münasibətilə Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya təbrik məktubu ünvanlayıb.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu təkliflə spiker Sahibə Qafarova parlamentin növbədənkənar sessiyasının bugünkü iclasında çıxış edib.

Deputatlar təklifi alqışlarla dəstəkləyib.