https://news.day.az/azerinews/1840919.html Milli Məclis Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya təbrik məktubu ünvanlayıb Milli Məclis 15 iyun - Milli Qurtuluş Günü münasibətilə Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya təbrik məktubu ünvanlayıb. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu təkliflə spiker Sahibə Qafarova parlamentin növbədənkənar sessiyasının bugünkü iclasında çıxış edib. Deputatlar təklifi alqışlarla dəstəkləyib.
Milli Məclis Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya təbrik məktubu ünvanlayıb
Milli Məclis 15 iyun - Milli Qurtuluş Günü münasibətilə Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya təbrik məktubu ünvanlayıb.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu təkliflə spiker Sahibə Qafarova parlamentin növbədənkənar sessiyasının bugünkü iclasında çıxış edib.
Deputatlar təklifi alqışlarla dəstəkləyib.
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