https://news.day.az/azerinews/1841013.html Azərbaycanda zəlzələ oldu Bu dəqiqələrdə Azərbaycanın şimal-qərb rayonlarında zəlzələ baş verib. Day.Az xəbər verir ki, zəlzələ Oğuz və Ağdaş daxil olmaqla bir neçə rayonda hiss edilib.
Azərbaycanda zəlzələ oldu
Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsində zəlzələ qeydə alınıb.
Day.Az xəbər verir ki, yeraltı təkanlar bir sıra rayonlarda hiss olunub.
Məlumata görə, zəlzələ xüsusilə Oğuz və Ağdaş rayonlarında sakinlər tərəfindən hiss edilib.
Hadisə ilə bağlı əlavə məlumatların açıqlanacağı gözlənilir.
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