Polis çaya düşən azyaşlının həyatını xilas etdi

Qusar rayonu ərazisində çaya düşərək köməksiz vəziyyətdə qalan azyaşlı polis əməkdaşının çevik və operativ müdaxiləsi nəticəsində xilas edilib.

Day.Az xəbər verir ki, ərazidə olan Qusar RPŞ-nin əməkdaşı uşağı sudan çıxarıb və onun həyatını təhlükədən qurtarıb.

Hadisə zamanı azyaşlını xilas etmək üçün özünü suya atan azyaşlının babası - 65 yaşlı Şamil Muradov isə güclü axının təsiri ilə boğularaq vəfat edib.

 

Faktla bağlı araşdırma aparılır.