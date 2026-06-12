https://news.day.az/azerinews/1841102.html Polis çaya düşən azyaşlının həyatını xilas etdi - VİDEO Qusar rayonu ərazisində çaya düşərək köməksiz vəziyyətdə qalan azyaşlı polis əməkdaşının çevik və operativ müdaxiləsi nəticəsində xilas edilib. Day.Az xəbər verir ki, ərazidə olan Qusar RPŞ-nin əməkdaşı uşağı sudan çıxarıb və onun həyatını təhlükədən qurtarıb.
Polis çaya düşən azyaşlının həyatını xilas etdi - VİDEO
Qusar rayonu ərazisində çaya düşərək köməksiz vəziyyətdə qalan azyaşlı polis əməkdaşının çevik və operativ müdaxiləsi nəticəsində xilas edilib.
Day.Az xəbər verir ki, ərazidə olan Qusar RPŞ-nin əməkdaşı uşağı sudan çıxarıb və onun həyatını təhlükədən qurtarıb.
Hadisə zamanı azyaşlını xilas etmək üçün özünü suya atan azyaşlının babası - 65 yaşlı Şamil Muradov isə güclü axının təsiri ilə boğularaq vəfat edib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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