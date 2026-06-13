https://news.day.az/azerinews/1841201.html Bakıda restoranda 5000 dollarlıq oğurluq Bakının Nərimanov rayonunda oğurluq olub. DİN mətbuat xidmətindən Day.Az-a bildirilib ki, zərərçəkən polisə müraciət edərək gödəkcəsinin cibindən 5000 dollar nağd pulun naməlum şəraitdə oğurlandığını bildirib.
Bakıda restoranda 5000 dollarlıq oğurluq
Bakının Nərimanov rayonunda oğurluq olub.
DİN mətbuat xidmətindən Day.Az-a bildirilib ki, zərərçəkən polisə müraciət edərək gödəkcəsinin cibindən 5000 dollar nağd pulun naməlum şəraitdə oğurlandığını bildirib.
Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlə cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər məhkum olunmuş 35 yaşlı İ.Süleymanov müəyyən edilərək saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı onun restoranların birində zərərçəkənin paltar dolabına asdığı gödəkcəsinin cibindən pul vəsaitini taladığı məlum olub.
Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.
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