https://news.day.az/azerinews/1841227.html Alma sirkəsi şəkər xəstəliyini sağaldırmı? Elmi araşdırmalar göstərir ki, alma sirkəsi qan şəkərinin səviyyəsini tam sağaltmır, amma qlükoza artımını azalda bilər. Day.Az xəbər verir ki, kiçik bir tədqiqatda sirkə qəbulunun yeməkdən sonra qan şəkəri reaksiyasını təxminən 31% azaltdığı müşahidə olunub.
Alma sirkəsi şəkər xəstəliyini sağaldırmı?
Elmi araşdırmalar göstərir ki, alma sirkəsi qan şəkərinin səviyyəsini tam sağaltmır, amma qlükoza artımını azalda bilər.
Day.Az xəbər verir ki, kiçik bir tədqiqatda sirkə qəbulunun yeməkdən sonra qan şəkəri reaksiyasını təxminən 31% azaltdığı müşahidə olunub.
Lakin mütəxəssislər qeyd edirlər ki, bu nəticələr məhdud sayda iştirakçı üzərində aparılıb və əsasən 2-ci tip diabeti olmayan insanlara aiddir. Ona görə də alma sirkəsini müalicə vasitəsi kimi qəbul etmək doğru deyil.
Diyetoloqlar bildirirlər ki, ən təsirli üsul şəkər və rafinə olunmuş karbohidratları azaltmaqdır. Alma sirkəsi isə yalnız qida rasionuna əlavə kimi, köməkçi rol oynaya bilər.
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