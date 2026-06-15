Zehni rahatlıq üçün bu qaydalara əməl edin
Sosial şəbəkələrin yaratdığı təzyiq, gərgin iş qrafiki və gündəlik həyatın artan məsuliyyətləri bir çox insanın özünü zehni cəhətdən tükənmiş hiss etməsinə səbəb olur. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, daimi onlayn olmaq və fasiləsiz informasiya axını insanların daha sakit və şüurlu həyat tərzinə ehtiyacını artırır.
Milli.Az xəbər verir ki, psixoterapevt Mandolin Moody bildirib ki, həm şəxsi, həm də peşəkar həyatda tükənmişlik yaşayan insanlar gündəlik həyatlarını və prioritetlərini yenidən gözdən keçirməyə başlayıblar.
Onun sözlərinə görə, şüurlu fərqindəlik məşqləri insanların özünəinamına, narahatlıq səviyyəsinə, əhval-ruhiyyəsinə, sosial münasibətlərinə və ümumi həyat keyfiyyətinə müsbət təsir göstərir.
Mütəxəssislər daha balanslı bir yay keçirmək üçün bir neçə sadə qaydaya əməl etməyi tövsiyə edirlər. Bunlara açıq havada daha çox vaxt keçirmək, ekran qarşısında keçirilən vaxtı azaltmaq, bədənin verdiyi siqnallara diqqət yetirmək və rahatladıcı kiçik rutinlər yaratmaq daxildir.
Ekspertlər hesab edirlər ki, xüsusilə səhər saatlarında telefondan uzaq durmaq, mənfi xəbər axınından qorunmaq, təbiətlə təmas qurmaq və yaxın insanlarla keyfiyyətli vaxt keçirmək həm psixi, həm də fiziki sağlamlığın qorunmasına kömək edə bilər.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре