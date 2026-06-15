Həftəsonu cinayətdə şübhəli bilinən 69 nəfər saxlanılıb

Həftəsonu cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 69 nəfər saxlanılıb.

Bu barədə Day.Az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, iyunun 13-də və 14-də ölkə ərazisində qeydə alınan 78, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 6 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub.