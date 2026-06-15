https://news.day.az/azerinews/1841490.html Həftəsonu cinayətdə şübhəli bilinən 69 nəfər saxlanılıb Həftəsonu cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 69 nəfər saxlanılıb. Bu barədə Day.Az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, iyunun 13-də və 14-də ölkə ərazisində qeydə alınan 78, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 6 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub.
Həftəsonu cinayətdə şübhəli bilinən 69 nəfər saxlanılıb
Həftəsonu cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 69 nəfər saxlanılıb.
Bu barədə Day.Az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, iyunun 13-də və 14-də ölkə ərazisində qeydə alınan 78, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 6 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub.
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