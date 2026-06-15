Ərdoğan Azərbaycan xalqını təbrik edib

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Milli Qurtuluş Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə o "X" sosial media hesabında paylaşım edib.

"Can Azərbaycanın 15 İyun - Milli Qurtuluş Gününü ən səmimi arzularımla təbrik edir, bir millətin iki dövləti, tək ürək daşıyan övladları olduğumuz bütün azərbaycanlı qardaşlarımıza Türkiyənin salam və məhəbbətini çatdırıram", - paylaşımda qeyd olunub.