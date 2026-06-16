Araşdırma: Saçların ağarması yalnız yaşla bağlı deyil
Yeni elmi tədqiqatlara görə, saçların ağarması təkcə yaşlanma ilə deyil, həm də hüceyrələrin DNT zədələrinə verdiyi müdafiə reaksiyası ilə bağlı ola bilər.
Day.Az xəbər verir ki, Tokio Universitetinin alimləri siçanlar üzərində apardıqları araşdırmada müəyyən ediblər ki, saç kökündəki kök hüceyrələr zədələndikdə öz fəaliyyətini dayandırır və bu proses saçların ağarmasına səbəb olur.
Mütəxəssislər bildirirlər ki, bu mexanizm potensial zərərli hüceyrələrin bölünməsini dayandıraraq şiş yaranma riskini azalda bilər. Yəni saçların ağarması bəzən orqanizmin qoruyucu reaksiyası kimi çıxış edir.
Araşdırma insanlarda da bu prosesin oxşar ola biləcəyini göstərsə də, elm adamları bunun birbaşa xəstəliklərin qarşısını aldığını təsdiqləmir və əlavə tədqiqatlara ehtiyac olduğunu vurğulayırlar.
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