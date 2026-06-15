Tunis millisinin baş məşqçisi istefaya göndərildi
Sabri Lyamuşi Tunis milli futbol komandasının baş məşqçisi vəzifəsindən kənarlaşdırılıb.
Xarici media yazır ki, buna səbəb komandanın Dünya Kubokunun əvvəlində sarsıdıcı məğlubiyyətlə üzləşməsidir.
Tunis ilk turda İsveçə 5-1 hesabı ilə məğlub olub. Komandanın qrup mərhələsində daha iki oyunu var: Yaponiya (21 iyun) və Hollandiya (26 iyun). Tunis millisinin texniki direktoru Monder Kebayer və ya milli komandanın keçmiş yarımmüdafiəçisi Anis Bujelben baş məşqçi vəzifəsini icra edəcəklər.
54 yaşlı Sabri Lyamuşi Tunis milli komandasına 2026-cı ilin yanvar ayında rəhbərlik etməyə başlayıb. Onun müqaviləsi 2028-ci ilin iyul ayına qədər olub. Onun rəhbərliyi altında komanda beş oyunda bir qələbə qazanıb. O, İngiltərə, Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər və Fransa klublarında baş məşqçi kimi çalışıb. Lyamuşi 2012-ci ildən 2014-cü ilə qədər Fil Dişi Sahili milli komandasına rəhbərlik edib. Komanda 2014-cü il Dünya Kubokuna vəsiqə qazansa da, qrup mərhələsini keçə bilməyib.
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