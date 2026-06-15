https://news.day.az/azerinews/1841580.html Zaqatalada qəza ölümlə nəticələndi Zaqatalada ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Day.Az-ın məlumatına görə, hadisə bu gün saat 13:00 radələrində baş verib. Belə ki, "Ford Transit" markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq aşıb. Nəticədə avtomobilin sürücüsü, 1976-cı il təvəllüdlü Əli Osmanov ağır xəsarətlər alıb.
Zaqatalada qəza ölümlə nəticələndi
Zaqatalada ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Day.Az-ın məlumatına görə, hadisə bu gün saat 13:00 radələrində baş verib.
Belə ki, "Ford Transit" markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq aşıb.
Nəticədə avtomobilin sürücüsü, 1976-cı il təvəllüdlü Əli Osmanov ağır xəsarətlər alıb. O, xəstəxanaya çatdırılsa da, həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, qəzanın başvermə səbəbləri araşdırılır.
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