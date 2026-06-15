Zaqatalada qəza ölümlə nəticələndi

Zaqatalada ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Day.Az-ın məlumatına görə, hadisə bu gün saat 13:00 radələrində baş verib.

Belə ki, "Ford Transit" markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq aşıb.

 

Nəticədə avtomobilin sürücüsü, 1976-cı il təvəllüdlü Əli Osmanov ağır xəsarətlər alıb. O, xəstəxanaya çatdırılsa da, həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, qəzanın başvermə səbəbləri araşdırılır.