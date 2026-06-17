https://news.day.az/azerinews/1842151.html ABŞ-nin kommersiya neft ehtiyatları azalıb ABŞ-nin kommersiya neft ehtiyatları ötən həftə 8,26 milyon barel azalaraq 418,2 milyon barelə düşüb. Bu barədə ABŞ Energetika Nazirliyinin həftəlik hesabatında qeyd olunub. 12 iyunda benzin ehtiyatları 906.000 barel azalıb, distillə edilmiş neft ehtiyatları isə 951.000 barel artıb.
ABŞ-nin kommersiya neft ehtiyatları azalıb
ABŞ-nin kommersiya neft ehtiyatları ötən həftə 8,26 milyon barel azalaraq 418,2 milyon barelə düşüb.
Bu barədə ABŞ Energetika Nazirliyinin həftəlik hesabatında qeyd olunub.
12 iyunda benzin ehtiyatları 906.000 barel azalıb, distillə edilmiş neft ehtiyatları isə 951.000 barel artıb.
Analitiklər orta hesabla neft ehtiyatlarının 4,6 milyon barel, benzin ehtiyatlarının 1 milyon barel və distillə ehtiyatlarının 500.000 barel azalacağını proqnozlaşdırırdılar.
Nyu-York Ticarət Birjasında (NYMEX) ticarət edilən neftin saxlandığı Kuşinq terminalındakı ehtiyatlar 1,61 milyon barel azalıb.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре