https://news.day.az/azerinews/1842186.html Mertin yeni sevgilisinin FOTOLARI Şəxsi həyatı ilə hər zaman diqqət mərkəzində olan gənc və uğurlu aktyor Mert Ramazan Demir haqqında çox danışılacaq yeni bir iddia ortaya atılıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Ece Erken aparıcısı olduğu "Gel Konuşalım" proqramında aktyorun münasibətdə olduğu şəxsin kimliyini açıqlayıb.
Mertin yeni sevgilisinin FOTOLARI
Şəxsi həyatı ilə hər zaman diqqət mərkəzində olan gənc və uğurlu aktyor Mert Ramazan Demir haqqında çox danışılacaq yeni bir iddia ortaya atılıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Ece Erken aparıcısı olduğu "Gel Konuşalım" proqramında aktyorun münasibətdə olduğu şəxsin kimliyini açıqlayıb. Erkenin sözlərinə görə, Mert Ramazan Demir son vaxtlar populyarlıq qazanan "Manifest" musiqi qrupunun diqqətçəkən üzvü Hilal Yələkçi ilə eşq yaşayır.
Hər iki tərəfdən hələlik rəsmi açıqlama gəlməsə də, bu iddia qısa müddətdə sosial medianın gündəmini alt-üst edib və aktyorun pərəstişkarları tərəfindən geniş müzakirə olunmağa başlayıb.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре