Taksilərlə bağlı yenilik: Elektron yoxlama mexanizmi işə düşdü
Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) və İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi (İRİA) taksi xidmətləri sahəsində yeni rəqəmsal layihənin icrasına başlayıb.
Day.Az xəbər verir ki, layihə çərçivəsində ölkədə fəaliyyət göstərən iri taksi sifarişi platformalarında yeni yoxlama mexanizmi tətbiq olunub.
"Digital Finance" layihəsi çərçivəsində hazırda iki böyük operatorun - Bolt və Yango platformalarında sürücülərin qeydiyyatı zamanı sənədlərin avtomatik yoxlanılması sistemi istifadəyə verilib.
Yeni mexanizm vasitəsilə sürücülərin "Xüsusi hazırlıq şəhadətnaməsi" və "Buraxılış kartı" məlumatları real vaxt rejimində elektron şəkildə yoxlanılacaq. Məqsəd taksi bazarında şəffaflığın artırılması, qanunvericiliyin tələblərinə əməl olunmasına nəzarətin gücləndirilməsi və sərnişinlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir.
Layihə çərçivəsində sürücülərdən öz məlumatlarının paylaşılmasına dair myGov platformasındakı şəxsi kabinetləri üzərindən razılıq vermələri də tələb olunacaq.
Qeyd edilir ki, indiyədək bu sənədlərin yoxlanılması əsasən əl üsulu ilə həyata keçirilirdi. Bu isə bəzi hallarda tələb olunan icazə və sertifikatları olmayan şəxslərin sistemdə sürücü kimi qeydiyyatdan keçməsinə şərait yaradırdı.
Yeni inteqrasiya sayəsində sənədləri təsdiqlənməyən şəxslərin taksi platformalarında sürücü kimi fəaliyyət göstərməsi mümkün olmayacaq. Rəsmilər hesab edirlər ki, bu addım xidmət keyfiyyətinin yüksəldilməsinə və bazarda qaydalara əməl olunmasının təmin edilməsinə mühüm töhfə verəcək.
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