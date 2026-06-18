I və IV qrupların imtahan nəticələri bu tarixdə

I və IV ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanının nəticələrinin növbəti həftə ərzində (iş günləri) elan olunması nəzərdə tutulur.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, iyunun 7-də I və IV ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanı keçirilib.