https://news.day.az/azerinews/1842300.html I və IV qrupların imtahan nəticələri bu tarixdə ELAN EDİLƏCƏK I və IV ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanının nəticələrinin növbəti həftə ərzində (iş günləri) elan olunması nəzərdə tutulur. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat yayıb. Qeyd edək ki, iyunun 7-də I və IV ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanı keçirilib.
I və IV qrupların imtahan nəticələri bu tarixdə ELAN EDİLƏCƏK
I və IV ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanının nəticələrinin növbəti həftə ərzində (iş günləri) elan olunması nəzərdə tutulur.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat yayıb.
Qeyd edək ki, iyunun 7-də I və IV ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanı keçirilib.
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