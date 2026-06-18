https://news.day.az/azerinews/1842327.html ADY Tovuz stansiyası və Soyuqbulaq-Salahlı sahələrində enerji sistemini yeniləyib - VİDEO ADY Bakı-Böyük Kəsik dəmir yolu xəttinin Tovuz stansiyası və Soyuqbulaq-Salahlı sahəsində enerji sistemini yeniləyib. Bu barədə "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC məlumat yayıb. ADY-dən bildirilib ki, Ağstafa stansiyasında isə işlər tamamlanma mərhələsindədir.
ADY Tovuz stansiyası və Soyuqbulaq-Salahlı sahələrində enerji sistemini yeniləyib - VİDEO
ADY Bakı-Böyük Kəsik dəmir yolu xəttinin Tovuz stansiyası və Soyuqbulaq-Salahlı sahəsində enerji sistemini yeniləyib.
Bu barədə "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC məlumat yayıb.
ADY-dən bildirilib ki, Ağstafa stansiyasında isə işlər tamamlanma mərhələsindədir.
"ADY Bakı-Böyük Kəsik dəmir yolu xəttinin Tovuz stansiyası və Soyuqbulaq-Salahlı sahəsində enerji sistemini yeniləyib. Yenilənmiş kontakt şəbəkə sayəsində enerjidən səmərəli istifadə, hərəkət təhlükəsizliyi və sürətinin yüksəldilməsi, sərnişin və yük həcminin artırılması təmin ediləcək", - deyə QSC-nin məlumatında qeyd olunub.
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