ADY Tovuz stansiyası və Soyuqbulaq-Salahlı sahələrində enerji sistemini yeniləyib

ADY Bakı-Böyük Kəsik dəmir yolu xəttinin Tovuz stansiyası və Soyuqbulaq-Salahlı sahəsində enerji sistemini yeniləyib.

Bu barədə "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC məlumat yayıb.

ADY-dən bildirilib ki, Ağstafa stansiyasında isə işlər tamamlanma mərhələsindədir.

 

"ADY Bakı-Böyük Kəsik dəmir yolu xəttinin Tovuz stansiyası və Soyuqbulaq-Salahlı sahəsində enerji sistemini yeniləyib. Yenilənmiş kontakt şəbəkə sayəsində enerjidən səmərəli istifadə, hərəkət təhlükəsizliyi və sürətinin yüksəldilməsi, sərnişin və yük həcminin artırılması təmin ediləcək", - deyə QSC-nin məlumatında qeyd olunub.